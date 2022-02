Regisseurin von Trotta über Schönheitswahn im Internet

Margarethe von Trotta ("Rosenstraße"), Vorkämpferin für Gleichberechtigung im Film, hält wenig von der Selbstdarstellung vieler Mädchen und Frauen in sozialen Netzwerken und im Internet. "Wie sich die Frauen da selber präsentieren, das ist gruselig. Sie machen das Spiel mit. Sie machen sich immer noch schöner und schöner, damit sie ankommen", sagte die in München und Paris lebende Regisseurin der Deutschen Presse-Agentur. "Sie könnten doch auch sagen: Ich möchte so wahrgenommen werden, wie ich bin."

15. Februar 2022 - 05:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Margarethe von Trotta, Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin, sitzt während eines Fototermins vor der Kamera. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München Von Trotta, die am Montag (21. Februar) 80 wird, war 1978 mit Gleichgesinnten wie Alice Schwarzer oder Inge Meysel vor Gericht gezogen, weil sie die freizügigen Titelbilder eines Magazins als sexistisch und frauenfeindlich empfand, wenn auch ohne Erfolg. Heute sehe sie vor allem im Internet eine "Sucht, sich präsentabel zu machen". "Diese Glättung, dieses Verallgemeinern eines Schönheitsideals. Alle müssen gleich aussehen. Das macht mich traurig. Da habe ich das Gefühl, da ist wirklich nichts passiert." Ältere Frauen stehen nach Ansicht von Trottas unter Druck, sich kosmetisch behandeln zu lassen, um jünger auszusehen. "Das ist auch so ein Diktat, dass Frauen in ihrer Jugend sein müssen", sagte die Regisseurin, die für sich selbst derartige Schönheitskorrekturen ausschließt. "Wenn sie mit 50, 60, 70 noch so anerkannt und geliebt und geschätzt würden wie mit 30, dann würde keine Frau darauf kommen, sich liften zu lassen."