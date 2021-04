Regionalbahn mit Pylonen beworfen

Eine Regionalbahn ist in Oberbayern von Unbekannten mit Verkehrsleitkegeln beworfen worden. Ein Pylon habe die Frontscheibe des Zuges in Bernried (Landkreis Weilheim-Schongau) komplett zerstört, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Insgesamt hätten die Einsatzkräfte sieben Leitkegel sichergestellt, die auf den Zug und die Strecke geworfen wurden. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Freitagabend niemand. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

19. April 2021 - 15:31 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Bernried © dpa-infocom, dpa:210419-99-265283/2