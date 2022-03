Regierung warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr

Wegen einer langen Periode ohne Niederschläge und damit erhöhter Waldbrandgefahr hat die Regierung von Unterfranken für das kommende Wochenende Beobachtungsflüge angeordnet. Die Regierung erwarte bis Sonntag keine Niederschläge, teilte sie am Donnerstag in Würzburg mit. Auf sonnigen Grasflächen sei die Brandgefahr besonders groß. Der Nachtfrost reduziere das Brandrisiko nicht.

Würzburg

Wegen des anhaltend sonnigen Wetters sei auch mit einer großen Zahl an Wochenendausflüglern zu rechnen. An diese appellierte die Regierung, keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. In den Nachmittagsstunden sei die Gefahr besonders hoch.