Regierung: Kinderschutzambulanz weiter fördern und ausbauen

Die Staatsregierung sieht die bayerische Kinderschutzambulanz als Erfolgsmodell - und will sie in den kommenden Jahren mit 2,4 Millionen Euro weiter fördern und ausbauen. "Jeder Euro für den Kinderschutz ist gut investiertes Geld", sagte Familienministerin Carolina Trautner (CSU) am Montag bei der Übergabe eines entsprechenden Förderbescheids. Die Kinderschutzambulanz sei ein Erfolgsmodell mit bundesweiter Vorbildfunktion, sagte Trautner anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Einrichtung in München.

13. Dezember 2021 - 16:46 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Bayerns Familienministerin Carolina Trautner telefoniert vor Beginn der Sitzung des Kabinetts. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München Ärztinnen und Ärzte sowie Mitarbeiter der Jugendämter können sich in Kinderschutzfällen rund um die Uhr an das Team der Kinderschutzambulanz wenden. Das Team prüft Verdachtsfälle, dokumentiert Verletzungen, sichert Beweise und stellt entsprechende Diagnosen. Damit sei die Kinderschutzambulanz eine Säule des Gesamtkonzepts zum Kinderschutz in Bayern, sagte Trautner. "Es geht hier in jedem Verdachtsfall um die Frage, ob ein Kind von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen ist."