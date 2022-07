Regensburg und Bayreuth trennen sich torlos im Testspiel

Der SSV Jahn Regensburg ist im Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Oberpfälzer mussten sich in der Vorbereitung auf die 2. Fußball-Bundesliga am Samstag in Rieden mit 0:0 zufrieden geben. Noch am Vortag hatten die Regensburger gegen den FSV Zwickau mit 6:2 gewonnen.

02. Juli 2022 - 15:59 Uhr | dpa

