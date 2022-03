Regensburg nimmt Waisenkinder aus Odessa auf

Die Stadt Regensburg hat 18 Waisenkinder aus ihrer ukrainischen Partnerstadt Odessa aufgenommen. Der Leiter der Diakonie der Hafenstadt, Vitaliy Mykhaylyk, habe die Flucht der Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren und ihrer drei Adoptivmütter an die westukrainische Grenze organisiert, teilte die Stadt am Dienstag mit. Nach ihrer Ankunft am Montag fanden sie demnach in einem katholischen Kinderzentrum in Regensburg Unterschlupf.

22. März 2022 - 13:45 Uhr | dpa

Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), Bürgermeisterin von Regensburg. © Armin Weigel/dpa/Archivbild

Regensburg "Die Aktion war eine Gemeinschaftsleistung im besten Sinne des Wortes", sagte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD). In der Nacht zum Montag soll es in Odessa zu russischen Angriffen gekommen sein. Zuvor war die Stadt vom Kriegsgeschehen weitgehend verschont geblieben.