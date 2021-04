Regenbogenfahne von Pfarrhaus gestohlen

Vor dem Pfarrhaus einer katholischen Kirchengemeinde im schwäbischen Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) ist eine Regenbogenfahne gestohlen worden. Die Pfarrgemeinde habe die Fahne gehisst, um ihre Zustimmung zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare auszudrücken, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Samstagabend bemerkten Gemeindemitglieder, dass die Fahne verschwunden war, und zeigten den Diebstahl an. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

20. April 2021 - 13:40 Uhr | dpa

