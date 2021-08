Recyclinghof in Flammen

Ein Recyclinghof ist im oberfränkischen Hof in Brand geraten. Verletzte gebe es bislang keine, teilte die Polizei am Montag mit. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Montagmittag hatte sich bereits ein Vollbrand entwickelt.

09. August 2021 - 13:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Schwarzer Rauch steigt über dem Recyclinghof auf. © Stadt Hof/dpa

Hof Es brenne in zwei Lagerhallen, in denen Stoff aufbewahrt werde, teilte die Stadt Hof mit. Die Brände seien unter Kontrolle. Dem Katastrophenschutz der Stadt zufolge besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, da in den Hallen keine Gefahrenstoffe lagern. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. © dpa-infocom, dpa:210809-99-778681/3