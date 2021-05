Rechtsextremismus: Landtags-Grüne fordern Verbot von Gruppe "Der III. Weg"

Am 25. April demonstrierten in München fast ein Dutzend Neonazis von der NPD oder aus der Kadergruppe "Der III. Weg" im Gedenken an den Altnazi Reinhold Elstner, der sich am 25. April 1995 auf den Stufen der Münchener Feldherrnhalle aus Protest gegen die Wehrmachtsausstellung selbst anzündete.

© imago images/Alexander Pohl