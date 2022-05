Rechnungshof hinterfragt Mietvertrag für Zukunftsmuseum

Im Streit um die Finanzierung des Nürnberger Zukunftsmuseums, einer Zweigstelle des Deutschen Museums in München, hat der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) in einem vorläufigen Prüfbericht Zweifel am Vorgehen der Staatsregierung aufgeworfen. In dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, prangert der Rechnungshof etwa an, das vom Finanzministerium unter Führung des damaligen Ministers und heutigen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in den Jahren ab 2014 vorangetriebene Vorhaben sei nicht rechtzeitig mit dem Fachministerium für Wissenschaft und Kunst abgestimmt gewesen.

13. Mai 2022 - 16:36 Uhr | dpa

Nürnberg Der Rechnungshof hatte schon in der vergangenen Woche zudem beklagt, der Mietvertrag für das Museum sei insgesamt "vermieterfreundlich". Die Risiken seien einseitig verteilt. Die ausführliche, vorläufige Fassung des Prüfberichts wurde nach Angaben des Rechnungshofes inzwischen an den Haushaltsausschuss des Landtages versandt. Finanzminister Albert Füracker (CSU) lehnte am Freitag eine Stellungnahme ab und verwies auf das Wissenschaftsministerium. Dieses erklärte auf dpa-Anfrage, die Entscheidung über den Standort und die Mietvertragsverhandlungen habe das Deutsche Museum als rechtlich eigenständige Einrichtung selbst getroffen beziehungsweise geführt. Das Ministerium als Rechtsaufsicht sei vom Finanzministerium, dem federführenden Ressort der Heimatstrategie, frühzeitig eingebunden gewesen. Das Wissenschaftsministerium warf dem Rechnungshof vor, die Komplexität eines Mietvertrags über eine für ein Zukunftsmuseum erforderliche Sonderimmobilie möglicherweise zu verkennen. "Eine solche Immobilie kann man auch nicht, wie der ORH es ja gerne tut, mit Bewertungskonzepten von der Stange betrachten", heißt es in der Stellungnahme des Ministeriums. Der große Erfolg des Deutschen Museums Nürnberg seit seiner Eröffnung im Herbst 2021 unterstreiche die Qualität des musealen Konzepts wie auch die Richtigkeit des zentral gelegenen Standorts.