Razzien in 46 Gebäuden gegen Gruppe mit Mafiaverbindungen

Polizeibeamte und Staatsanwälte in Deutschland, Italien und Bulgarien haben in einer internationalen Großaktion gegen eine Tätergruppe mit Verbindungen zur süditalienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta 46 Wohnungen und Gewerberäume gleichzeitig durchsucht. Vorgeworfen wird den Beschuldigten die Bildung einer kriminellen Vereinigung und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt am Mittwoch berichtete. Gegen wie viele Verdächtige ermittelt wird, enthüllte die Polizei nicht.

20. Oktober 2021 - 09:51 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

München Schwerpunkt in Bayern war nach Informationen der "Bild"-Zeitung der Raum Ingolstadt. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) Südbayern sei im Einsatz. Federführung bei den Ermittlungen hat laut Polizeipräsidium das Münchner Zentrum der Europäischen Staatsanwaltschaft, beteiligt ist außerdem die Augsburger Steuerfahndung. Die Mitglieder der Gruppe gehören demnach teilweise der 'Ndrangheta an. Die in Kalabrien beheimatete Organisation gilt als eines der größten und mächtigsten kriminellen Syndikate in Europa, Schätzungen zufolge erwirtschaftet die 'Ndrangheta alljährlich hohe zweistellige Milliardenumsätze. © dpa-infocom, dpa:211020-99-662914/2