Razzia zu Missbrauch: Meiste Einsätze in Bayern

Bei den Razzien rund um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat es am Dienstag die meisten Einsätze in Bayern gegeben. Dort sei die Polizei an 15 Orten gegen 13 Tatverdächtige vorgegangen, sagte Ermittlungsleiter Michael Esser am Mittwoch in Köln. Insgesamt gab es in zwölf Bundesländern Razzien.

02. September 2020 - 11:39 Uhr | dpa

Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht über eine Straße. © Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

