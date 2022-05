Rauchwolke wegen Feuer auf Baustelle: Kinderhort geräumt

Nürnberg

Eine große Rauchwolke ist am Montag wegen eines Feuers auf einer Baustelle über Nürnberg zu sehen gewesen. Ein nahe gelegener Kinderhort sei vorsorglich geräumt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Feuer sei gegen Mittag aus bisher ungeklärter Ursache auf der Baustelle nördlich der Innenstadt ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug aus, um die Flammen zu löschen. Was dort genau in Brand geraten war, war zunächst unklar.