Raubüberfall auf Taxifahrer: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Taxifahrer in Bayreuth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 30-Jährige mit Wohnsitz Erlangen sitze nun in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth am Donnerstag mit. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann nach einer nächtlichen Taxifahrt von Erlangen nach Bayreuth am frühen Dienstagmorgen den Fahrer mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt.

23. September 2021 - 17:41 Uhr | dpa

Ein Polizeifahrzeug steht auf der Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Erlangen/Bayreuth Der 54-jährige Taxifahrer händigte dem Täter am Bayreuther Stadtrand seine Einnahmen aus. Nach der Tat flüchtete der zunächst unbekannte Räuber. Mehrere Streifen, zwei Suchhunde und ein Polizeihubschrauber fahndeten erfolglos nach ihm. Nun sei es durch umfangreiche Spurensicherung gelungen, den Verdächtigen zu identifizieren, teilten die Ermittler mit. Am Mittwoch nahmen sie ihn in seiner Erlanger Wohnung fest. © dpa-infocom, dpa:210923-99-332566/3