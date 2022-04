Raubüberfall auf Supermarkt: Tageseinnahmen erbeutet

Ein mit einem Messer bewaffneter und bislang unbekannter Täter hat einen Supermarkt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart überfallen und dabei die Tageseinnahmen erbeutet.

Marktheidenfeld

Der Mann lauerte nach Ladenschluss am Freitagabend einer Verkäuferin am Personaleingang auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er bedrohte die junge Frau demnach mit dem Messer und forderte sie auf, zurück in den Markt in Marktheidenfeld zu gehen.

Im Büro, wo noch eine zweite Verkäuferin war, verlangte er den Angaben zufolge die Herausgabe der Einnahmen. Mit dem Geld sei er danach geflüchtet. Eine großangelegte Fahndung nach dem etwa 40 Jahre alten Mann verlief laut Polizei zunächst ohne Erfolg.