Raubüberfall auf Supermarkt in Hof: Täter flüchtet mit Beute

Hof

Ein Unbekannter hat in Hof einen Supermarkt überfallen und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Kassiererin erlitt einen Schock und wurde medizinisch behandelt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Demnach kam der Mann am Freitagnachmittag in das Geschäft, forderte von der Mitarbeiterin Bargeld, griff in die Kasse und lief mit dem Geld davon. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Ob der Mann eine Waffe bei sich hatte, war zunächst nicht sicher. Man gehe aber derzeit nicht davon aus, sagte ein Polizeisprecher.