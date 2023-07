Rappenalpbach im Allgäu soll schnell renaturiert werden

Der geschützte Wildbach im Rappenalptal im Allgäu wurde durch Baggerarbeiten weitgehend zerstört. Nun soll er renaturiert werden. Die Kreisbehörde und eine Genossenschaft müssen gemeinsam zahlen, nachdem beide Fehler gemacht haben.

Augsburg

Ein Dreivierteljahr nach der Zerstörung des Wildbachs im Rappenalptal in den Allgäuer Alpen haben sich das Landratsamt und eine Alpgenossenschaft auf eine gemeinsame Wiederherstellung des Gewässers geeinigt. In einem Prozess vor dem Verwaltungsgericht Augsburg wurde am Montag ein entsprechender Vergleich geschlossen.

Wie alle Seiten in dem Verfahren betonten, soll dadurch ein möglicherweise jahrelanger Rechtsstreit vermieten werden. Es gehe darum, eine schnelle Lösung zu finden, damit die Natur wiederhergestellt werden könne, betonte die Kammervorsitzende. Beide Seiten beteiligen sich an den Kosten für die Renaturierung.

Hintergrund des Streits ist, dass die Genossenschaft im Herbst 2022 den streng geschützten Wildbach im Rappenalptal bei Oberstdorf auf einer Länge von etwa eineinhalb Kilometern mit einem Bagger begradigt und massiv verändert hatte. Auslöser der Bauarbeiten waren Hochwasserschäden, die die Genossenschaft Rappenalpe beseitigen wollte. Der Fall hatte in der Folge auch den bayerischen Landtag beschäftigt, der Bund Naturschutz in Bayern (BN) spricht von einem "der schlimmsten Naturskandale der letzten Jahre".

Dass die Arbeiten nicht zulässig waren, hatten in Eilverfahren bereits das Verwaltungsgericht in Augsburg und auch der Verwaltungsgerichtshof in München bestätigt. Streit gibt es allerdings zwischen der Genossenschaft und dem Landratsamt Oberallgäu über die Verantwortung. Denn die Naturschutzabteilung der Kreisbehörde hatte gewisse Arbeiten an dem Gewässer erlaubt und die beiden Gerichte kamen auch zu unterschiedlichen Einschätzungen.

Wie die Richterin am Montag betonte, hatte sich die Genossenschaft für den Gewässerunterhalt zuständig gefühlt, obwohl es eigentlich Sache der Gemeinde Oberstdorf gewesen wäre. "So ist das Ganze in eine Schieflage geraten." Die eigentlich ebenfalls zuständige Gewässeraufsicht sei zunächst nicht eingeschaltet worden. "Es sind auf beiden Seiten Fehler passiert", sagte die Kammervorsitzende.

Der Vergleich sieht nun vor, dass das Landratsamt die Kosten für gewisse vorbereitende Arbeiten zahlt. Die Alpgenossenschaft kümmert sich dann um die voraussichtlich vier Wochen langen erneuten Baggerarbeiten, um den früheren Zustand wiederherzustellen. Weitere Folgekosten werden dann gemeinsam bezahlt.

Wegen der Naturzerstörung gibt es auch Strafermittlungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird derzeit ein Gutachten erstellt, das allerdings erst im Herbst vorliegen soll.

Der BN verlangt eine umfassende Renaturierung des Rappenalpbachs. Wie ein Sprecher erläuterte, wird der Umweltverband nun das Konzept prüfen. Sollten die Maßnahmen nicht ausreichend sein, behalte sich der BN eine Klage dagegen vor.