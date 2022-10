Radverband ADFC will "Situation auf der Straße entspannen"

Mit einem neuen Leitantrag will der ADFC den Straßenverkehr in Deutschland stressfreier machen.

Durch immer mehr Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen wird der Straßenverkehr für alle Beteiligten immer stressiger. Der ADFC will dagegen nun etwas tun. (Symbolbild)

Friedberg - Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) will sich für ein besseres Miteinander im Straßenverkehr einsetzen. Ein entsprechender Leitantrag wurde am Samstag auf der Landesversammlung in Friedberg verabschiedet, teilte eine ADFC-Sprecherin mit.

Straßenverkehr soll stressfreier werden

Dieser sehe vor, "für ein besseres Miteinander und mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr mit verschiedenen Partnern zu kooperieren, um gemeinsam für einen guten Umgang und mehr Verkehrssicherheit zu werben".

Wegen der stetig zunehmenden Zahl an immer größeren Fahrzeugen und der gleichzeitig oft mangelhaften Infrastruktur steige der Stresspegel im Straßenverkehr. "Als Fahrradverband wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, die Situation auf der Straße zu entspannen", sagte die ADFC-Landesvorsitzende Bernadette Felsch laut Mitteilung.