Radmuttern von Lkw gelöst: Fahrer merkt es erst unterwegs

Gelockerte Radmuttern an einem Lastwagen haben in Schwaben fast zu einem folgenschweren Unfall geführt. Der Fahrer des Lkw habe auf der Straße auffällige Fahrgeräusche gehört und deswegen angehalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

27. Januar 2021 - 17:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. © Jens Wolf/zb/dpa/Symbolbild

Illertissen Bei genauer Begutachtung habe er bemerkt, dass acht Radmuttern am Lkw fehlten. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein unbekannter Täter vermutlich in der Nacht zum Dienstag an dem auf einem Firmengelände in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) parkenden Lastwagen die Muttern gelöst. Bei der Fahrt sei die Radnabe gebrochen und die Achse beschädigt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 15 000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. © dpa-infocom, dpa:210127-99-194626/2