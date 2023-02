Radio ähnlich relevant wie Fernsehen und Internet

Das Radio hat für die Menschen in Bayern eine ähnlich hohe Bedeutung bei der Informationsversorgung wie Fernsehen und Internet. "Mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Freistaat hat vergangenes Jahr an einem durchschnittlichen Tag Informationen zum aktuellen Zeitgeschehen aus Deutschland, der Welt oder zu lokalen Themen über das Radio gehört", teilte die Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM) am Montag in München mit. Nach der sogenannten Mediengewichtungsstudie 2022 war das Fernsehen dahingehend für 54 Prozent relevant, das Internet für 57 Prozent.

13. Februar 2023 - 11:37 Uhr | dpa

Auf einem Autoradio ist die Frequenz 94,50 MHz eingestellt. © picture alliance/Alexander Heinl/dpa/Symbolbild

München "Radio in Bayern ist und bleibt für die lokale Meinungsbildung unverzichtbar", sagte BLM-Präsident Thorsten Schmiege. Vor allem als Nachrichtenquelle für lokale Themen ist das Radio nach BLM-Angaben zentral. "Gut ein Drittel der bayerischen Bevölkerung informiert sich an einem Durchschnittstag über das Radio über Lokales."