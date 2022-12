Radfahrerin wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Nürnberg

Eine Radfahrerin ist in Nürnberg von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach war die Frau am Nachmittag auf einem Radweg unterwegs, als der Lastwagen sie beim Abbiegen in die Einfahrt eines Grundstücks überfuhr. Warum es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Bei der Klärung der Ursache soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nun ein Experte helfen.