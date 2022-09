Radfahrerin von Fahrzeug erfasst und gestorben: Unfallflucht

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bad Grönenbach und Herbisried im Landkreis Unterallgäu ist eine Radfahrerin gestorben. Die 65-Jährige war am Donnerstagabend mit dem Rad in Richtung Herbisried unterwegs, als sie von einem bisher unbekannten Fahrzeug so stark erfasst wurde, dass sie auf ein Feld geschleudert wurde, wie die Polizei mitteilte. Der unbekannte Fahrzeugführer habe sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne der gestürzten Radfahrerin zu helfen. Ersthelfer versuchten die Frau demnach bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu reanimieren. Letztlich habe der Notarzt aber nur den Tod feststellen können.

08. September 2022 - 22:29 Uhr | dpa

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Grönenbach Nach Angaben der Polizei wurden an der Unfallörtlichkeit mehrere Fahrzeugteile gefunden, die auf ein weißes Fahrzeug hindeuten, möglicherweise der Marke MAN. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung zum Unfallhergang oder zu einem weißen, beschädigten Fahrzeug, das in den Abendstunden zwischen 18.40 Uhr und 19.00 Uhr von Bad Grönenbach kommend in Richtung Süden gefahren ist.