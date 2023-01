Regensburg

Eine 49-jährige Radfahrerin ist in Regensburg von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die Frau habe am Donnerstagmorgen eine Straße überquert, als der 26-Jährige mit seinem Auto heranfuhr, teilte die Polizei mit. Die 49-Jährige starb noch am Unfallort. Zur Klärung des zunächst noch unklaren Hergangs wurde ein Gutachter beauftragt.