Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Eine 25 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Nürnberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, prallte die Frau an einer Kreuzung frontal in einen entgegenkommenden Wagen. "Wie es zu dem Unfall kam, ist noch vollkommen unklar", sagte ein Sprecher der Polizei. Man suche deshalb Zeugen. Der 73 Jahre alte Autofahrer blieb bei dem Unfall am Freitagabend unverletzt, wie es weiter hieß.

11. April 2021 - 12:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. © Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild

Nürnberg © dpa-infocom, dpa:210411-99-160248/2