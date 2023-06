Radfahrer von Regionalzug erfasst und schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Oberfranken an einem Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der 83-Jährige am Donnerstag in Coburg trotz Rotlichts und geschlossener Schranken die Gleise überqueren. Er wurde vom Zug erfasst und stürzte vom Rad auf eine angrenzende Grünfläche.

02. Juni 2023 - 11:33 Uhr | dpa

Coburg Der Radler wurden den Angaben zufolge mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 17 Fahrgäste im Zug blieben demnach trotz Notbremsung unverletzt. Gegen den Radler ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.