Radfahrer stirbt nach Unfall mit Transporter

Bobingen

Ein Radfahrer ist in Schwaben bei einem Unfall mit einem Kleintransporter tödlich verletzt worden. Der 73-Jährige war mit einem Bekannten auf einem Radweg in Bobingen (Landkreis Augsburg) unterwegs, als der 57-jährige Transporterfahrer ihn übersah und ihm die Vorfahrt nahm, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß am Mittwoch sei der Radfahrer gestürzt und so schwer verletzt worden, dass er später in einer Klinik starb. Zur genauen Unfallursache werde ein Gutachten erstellt.