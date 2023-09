Rad ab: Gespann mit fehlendem Reifen auf Autobahn

Ohne das vierte Rad an seinem Anhänger wollte der Fahrer eines Kleintransporter-Gespanns in Oberfranken auf der Autobahn bis nach Hamburg fahren. Einer Streife fiel der "leichte Schiefstand" des Anhängers auf der A9 nahe Leupoldsgrün (Landkreis Hof) auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten entschlossen sich am Sonntag zu einer Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz.

04. September 2023 - 14:14 Uhr | dpa

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Leupoldsgrün An einer der zwei Achsen des Anhängers habe auf der linken Seite ein Rad gefehlt. Der 55-jährige Fahrer hatte das Rad den Angaben zufolge auf der Ladefläche verstaut. Er durfte nicht weiterfahren, sondern musste den Anhänger zuerst reparieren und erhielt eine Bußgeldanzeige.