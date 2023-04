Quartett aus Oberbayern gewinnt knapp 74 Millionen Euro

Die Suche nach den Besitzern des bisher zweithöchsten Lotterie-Gewinns in Bayern ist zu Ende. Knapp 74 Millionen Euro aus dem Eurojackpot gehen an vier Lotto-Spieler aus Oberbayern, wie Lotto Bayern am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung einige Tage nach den Besitzern des anonymen Spielscheins mit den Gewinnzahlen vom 28. März gesucht.

12. April 2023 - 11:12 Uhr | dpa

Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

München Eine 75-Jährige habe letztlich in einem Kundenmagazin der Lotterieverwaltung die Gewinnzahlen mit ihrer Quittung abgeglichen - und sich erst zwei Tage später bei ihrem Sohn gemeldet, der ebenfalls Teil der Spielgemeinschaft war. Dieser habe die beiden weiteren Mitglieder über den Gesamtgewinn von 73.860.867,70 Euro informiert. Die Frau freue sich nun am meisten auf "ein eigenes Haus mit Garten und viele Urlaube mit der Familie", teilte Lotto Bayern mit. Der Eurojackpot ist eine internationale Lotterie, die staatliche Glücksspielunternehmen in 18 europäischen Ländern anbieten.