Prozess um verhungerte Rinder im April

Ein Landwirt muss sich wegen der tödlichen Vernachlässigung seiner Rinder am 13. April vor dem Amtsgericht Ansbach verantworten. Ein Urteil sei vorbehaltlich anderer Entwicklungen am selben Tag zu erwarten, teilte das Gericht am Montag mit. Der ursprünglich für den 16. März geplante Prozess musste verschoben werden, weil der Richter erkrankt war.

21. März 2022 - 11:11 Uhr | dpa

Ansicht eines Mastbetriebes, in dem nach Angaben der Staatsanwaltschaft rund 170 Rinder verendeten. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Ansbach Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44 Jahre alten Angeklagten aus dem mittelfränkischen Landkreis Ansbach vor, die Mastrinder über Monate nicht genug mit Futter und Wasser versorgt zu haben. Rund 170 Tiere verendeten qualvoll. Die übrigen etwa 50 waren in einem so erbärmlichen Zustand, dass sie später getötet werden mussten. Als die Missstände im Mai 2021 auf dem Hof bei Rothenburg ob der Tauber entdeckt worden waren, hatte der Landwirt sich in psychiatrische Behandlung begeben. Ein Gutachten ergab inzwischen, dass der Angeklagte im Tatzeitraum vermindert schuldfähig war.