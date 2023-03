Prozess um Totschlagsverdacht abgesagt: Angeklagter tot

Weil der Angeklagte gestorben ist, entfällt vor dem Landgericht Passau ein Prozess um einen zweifachen Totschlag. "Das Verfahren ist mit dem Tod des Angeklagten beendet", teilte eine Gerichtssprecherin am Freitag mit. Dem Mann wurde die Tötung seiner 85 Jahre alten Frau und seines 59-jährigen Sohnes vorgeworfen. Beide waren pflegebedürftig.

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Passau

Nach der Tat im Juni 2022 soll der 86-Jährige versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Er überlebte schwer verletzt, wie die Polizei damals mitteilte. Der Prozess hätte am Montag beginnen sollen.

Nach Angaben seines Verteidigers war es dem Mann gesundheitlich zunehmend schlechter gegangen, weswegen der Prozess verschoben werden sollte. In der Nacht zum Freitag sei der Senior eines natürlichen Todes gestorben. Er war zuletzt unter Auflagen in einem Seniorenheim in Deggendorf untergebracht.