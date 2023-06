Prozess um Pflegebetrug in Millionenhöhe beginnt

Wegen Pflegebetrugs in Millionenhöhe müssen sich ab Dienstag kommender Woche ein Ehepaar und ihr Sohn aus Unterfranken vor dem Landgericht in Nürnberg verantworten. Für das Verfahren habe die Kammer 26 Verhandlungstage bis Ende September angesetzt, teilte eine Justizsprecherin am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten im Alter von 56, 47 und 26 Jahren vor, über ihren ambulanten Pflegedienst im Raum Würzburg und Kitzingen zwischen 2018 und 2022 knapp 3,5 Millionen Euro bei Kranken- und Pflegekassen unrechtmäßig abgerechnet zu haben. Damit sollen sie den luxuriösen Lebensunterhalt der Familie bestritten haben.

21. Juni 2023 - 14:26 Uhr | dpa

Eine Figur der blinden Justitia. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nürnberg Laut der Anklage der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg sollen weder die angeklagten Pflegedienstbetreiber noch deren Angestellten die erforderliche Qualifikation der Verantwortlichen Pflegekraft gehabt haben, so dass sie die Leistungen nicht hätten abrechnen dürfen. Weil die Fachkraft für die Qualitätssicherung gefehlt habe, sei es möglich gewesen, Leistungen vorzutäuschen, die Qualität auf ein Minimum zu reduzieren und die Dokumentation nach eigenem Ermessen zu ändern. Der Sohn soll zumindest ab Januar 2018 an den Taten beteiligt gewesen sein. Vor 2018 soll das Ehepaar weitere 1,2 Millionen Euro unrechtmäßig abgerechnet haben. In diesen Fällen wurde das Verfahren aber unter anderem wegen Verjährung eingestellt.