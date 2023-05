Prozess gegen Vater nach Misshandlung von Kleinkind im Juli

Nach der schweren Misshandlung eines Kleinkindes in Aschaffenburg beginnt der Prozess gegen den angeklagten Vater am 10. Juli. Das teilte das Landgericht Aschaffenburg am Dienstag mit. Insgesamt sind bis Anfang August neun Verhandlungstermine angesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mordversuch und schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen vor.

16. Mai 2023 - 11:18 Uhr | dpa

Aschaffenburg Der zur Tatzeit 34-Jährige soll im vergangenen Oktober seinem etwa zehn Monate alten Jungen schwere Kopfverletzungen und Brüche zugefügt haben. Zeitweise schwebte das Kind in Lebensgefahr. Zum Motiv wurde bisher nichts bekannt. Bei seiner Vernehmung durch einen Ermittlungsrichter hatte der Deutsche den Tatvorwurf bestritten. Der Angeklagte soll seinen Sohn bereits im vergangenen Juli misshandelt haben sowie ein anderes Kind aus einer früheren Beziehung im Jahr 2017.