Prozess: Extremist soll Terrorakt vorbereitet haben

Vor der Staatsschutz-Kammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth muss sich vom 19. November an ein Rechtsradikaler verantworten, dem die Vorbereitung eines Terroraktes vorgeworfen wird. Der 22-Jährige hatte sich nach Angaben der Justiz in Chatforen des international aktiven Terrornetzwerkes "Feuerkrieg Division" bewegt und dort erklärt, er suche nach einem "Ort der Andacht".

Nürnberg

"Unter anderem soll der Angeklagte nach einem geeigneten Ort für einen Anschlag gesucht und sich Waffenteile beschafft haben", heißt es in einer Mitteilung der Nürnberger Justiz vom Dienstag. Zuvor hatte sich der junge Mann auf einschlägigen Internetseiten etwa über den Bau von Bomben informiert.

Der Mann, der sich in den Chatforen "Heydrich" nannte, kommt aus einem kleinen Ort bei Cham in der Oberpfalz. Der NS-Politiker Reinhard Heydrich galt im Hitler-Regime als einer der führenden Köpfe bei der Organisation des Holocaust, des millionenfachen Massenmordes vor allem an Juden.