Programm verbessert Chancen benachteiligter Jugendlicher

Studierende als Mentoren verbessern einer Studie zufolge nachweislich die Arbeitsmarktchancen sehr benachteiligter Schülerinnen und Schüler. "Stark benachteiligte Jugendliche bekommen oft wenig Hilfe von ihren Eltern", erläutete der Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wößmann, am Mittwoch in München. "Das Programm schließt die Lücke in ihren Arbeitsmarktaussichten im Vergleich zu Jugendlichen mit günstigerem Hintergrund."

03. Februar 2021 - 12:01 Uhr | dpa

München Die Forscher hatten in einer mehrjährigen Feldstudie das Programm "Rock Your Life!" untersucht. In dessen Rahmen begleiten Studierende ehrenamtlich Acht- und Neuntklässler aus Haupt- beziehungsweise Mittelschulen. Ein weiteres Ergebnis der Studie: "Für diese Jugendlichen übersteigen die zu erwartenden Einkommenseffekte die Kosten des Mentoring-Programms um ein Vielfaches", wie Wößmann sagte. © dpa-infocom, dpa:210203-99-283469/2