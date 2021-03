Prognose: Südbayern wächst, Kreise im Norden schrumpfen

Nach einer neuen Prognose für die Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2040 werden die Städte und Kreise in Südbayern zumeist weiter wachsen. In Franken müssen dagegen etliche Kommunen mit schrumpfenden Einwohnerzahlen rechnen.

Bonn/München

Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn hervor. Als Basis haben die Forscher die Bevölkerung des Jahres 2017 herangezogen. Die Studie bestätigt den Trend ähnlicher Berechnungen in der Vergangenheit.

Nach der Schätzung des Bundesinstituts werden in Oberbayern und Schwaben fast alle Landkreise und kreisfreien Städte weiter wachsen, nur im Kreis Dillingen soll die Bewohnerzahl stagnieren (minus 0,1 Prozent).

Die Landeshauptstadt selbst soll mit plus 4,8 Prozent bis 2040 weniger stark wachsen als einige Umlandgebiete Münchens. Die Kreise Dachau, Ebersberg und Erding sollen um etwa 15 Prozent zulegen. In Augsburg wird ebenfalls mit einer deutlichen Bevölkerungszunahme gerechnet (plus 11,7 Prozent). In Ostbayern gibt es auch starke Wachstumsregionen wie Landshut mit ebenfalls fast 15 Prozent plus oder den Raum Regensburg mit einem Zuwachs von etwa zehn Prozent.

Auf der anderen Seite wird im Bayerischen Wald und der nördlichen Oberpfalz mit einer schrumpfenden Bevölkerung gerechnet. In Franken wird nur für Fürth ein starkes Wachstum (plus 9,5 Prozent) erwartet. Auch andere Kommunen zwischen Nürnberg und Bamberg sind noch im positiven Bereich. Etliche nordbayerische Landkreise wie Kronach (minus 14,3 Prozent) oder Wunsiedel (minus 13,6 Prozent) müssen hingegen mit teils stark sinkenden Einwohnerzahlen rechnen.

