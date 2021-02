Produktrückruf für Moringa-Pulver: Salmonellengefahr

Das Unternehmen Unidex B.V. hat das Produkt "Zena Moringa Powder" zurückgerufen. Es bestehe die Gefahr, dass sich Salmonellen darin befinden, hieß es am Donnerstag. Das Produkt wurde in Bayern vertrieben. Moringa-Pulver wird aus den Blättern des Moringa-Baums gewonnen, der ursprünglich in der Himalaya-Region beheimatet ist. Moringa gilt als Superfood. Aus dem Pulver lässt sich Tee kochen, es kann auch in Müslis oder Smoothies gemischt werden.

18. Februar 2021 - 22:49 Uhr | dpa

Berlin Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen meist nach einigen Tagen von selbst wieder ab. Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Menschen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen, hieß es. © dpa-infocom, dpa:210218-99-501870/2