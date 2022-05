Polt: Geschichte der Päpste guter Filmstoff

Der Kabarettist, Filmemacher und Autor Gerhard Polt begeistert sich seit der Corona-Pandemie für die Geschichte der Päpste - und sieht darin filmreifen Stoff. Ein junger Filmemacher, der einen Film machen wolle, der spannend sei und auch etwas über die Zeit sage, könne in diese Zeit der Päpste im Mittelalter gehen, sagte Polt, der in seinen Auftritten auch die katholische Kirche gern aufs Korn nahm. Polt hatte sich in den diversen Lockdowns durch die Geschichte der Päpste gelesen.

Gerhard Polt bei einer Vorstellung. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild