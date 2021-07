Polizisten suchen Drogen und finden Schusswaffen

Auf der Suche nach Rauschgift haben Polizisten in einer Wohnung in Rain am Lech (Landkreis Donau-Ries) scharfe Schusswaffen gefunden. Die Beamten ermittelten wegen Drogendelikten gegen einen 17-Jährigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie am Montagmorgen das Zimmer des Jugendlichen auf illegale Rauschmittel durchsuchten, fanden sie stattdessen eine Pistole und ein Schrotgewehr. Neben den Waffen stellten sie den Angaben zufolge auch mehr als 100 Schuss Munition sicher. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

20. Juli 2021 - 10:50 Uhr | dpa

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Rain © dpa-infocom, dpa:210720-99-446924/2