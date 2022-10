Polizisten retten Mann im Zug das Leben

Bundespolizisten haben einem Fahrgast in einem Zug in Mittelfranken vermutlich das Leben gerettet. Die Zugstreife hatte den 63-Jährigen leblos in einem IC auf der Fahrt von Nürnberg nach Ansbach gefunden, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Nürnberg am Mittwoch mitteilte.

12. Oktober 2022 - 12:29 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nürnberg Der Puls des Mannes war demnach nicht mehr spürbar und er atmete nicht mehr. Die Beamten begannen sofort mit Erster Hilfe. Nach über 20-minütiger Reanimation gelang es dem alarmierten Notarzt mithilfe eines Defibrillators, den 63-Jährigen wieder zurück ins Leben zu holen. Er kam nach dem Vorfall am Dienstag in ein Krankenhaus.