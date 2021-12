Polizisten chauffieren Sechsjährigen nach Hause

Weil er seinen Schulbus verpasst hat, hat sich ein Sechsjähriger im Landkreis Bad Kissingen entschlossen, nach Hause zu laufen - über eine Staatsstraße. Bei Hammelburg in Unterfranken habe ihn am Donnerstagmittag ein "aufmerksamer Burger" gesehen und die Polizei verständigt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die chauffierte den Jungen dann im Streifenwagen nach Hause.

17. Dezember 2021 - 17:32 Uhr | dpa

Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hammelburg