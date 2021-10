Polizist verfolgt in der Freizeit Unfallverursacher

Ein Polizist hat in seiner Freizeit kurzerhand selbst einen Lastwagen verfolgt, nachdem dieser seinen privaten Wagen auf der Autobahn 3 gestreift hat. Der Sattelzug sei auf dem Einfädelungsstreifen beim Autobahnkreuz Deggendorf zu weit rechts gefahren und habe das Auto des Beamten berührt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Deggendorf

Da der Lastwagen nicht stehen blieb, habe der 21 Jahre alte Polizist ihn am Freitag mehr als 40 Kilometer verfolgt. Zudem habe er seine Kollegen per Notruf informiert. Im Raum Passau habe eine Streife den Lastwagenfahrer gestoppt. Er habe eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe hinterlegen müssen, hieß es weiter. Bei dem Unfall entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:211009-99-536784/2