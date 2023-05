Polizeikontrolle deckt Straftaten auf: Drogen im Kinderwagen

Eine gezielte Überprüfung von Reisenden in Zügen in Oberfranken hat in dieser Woche zur Festnahme einer gesuchten Frau und zum Fund von Drogen und illegalen Einwanderern geführt. Unter den kontrollierten Menschen befand sich eine 21-Jährige aus Hof, die mit Haftbefehl gesucht wurde, wie die Polizei am Freitag in Münchberg mitteilte. Die Frau konnte eine Haftstrafe abwenden, indem sie die geforderte Geldstrafe zahlte.

Münchberg Bei anderen Reisenden stellten die Beamten Rauschgift sicher. Ein Ehepaar hatte Marihuana in einem Schraubglas für Babynahrung am Kinderwagen versteckt, in dem ihr Kind lag. Ein 22-Jähriger hatte drei LSD-Trips in seiner Handtasche. Er wollte nach Berlin reisen, um von dort nach Kanada zu fliegen. Außerdem wurden zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Ein Vietnamese hatte ohne Erlaubnis das Bundesland Sachsen verlassen, obwohl er dort eine Aufenthaltsbeschränkung hatte. Ein Syrer war ohne Ausweispapiere nach eigenen Angaben mit dem Auto nach Deutschland eingereist und gab an, Asyl zu suchen.