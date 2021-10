Polizeieinsatz: Welche Katze schleppte tote Maus an?

Wer war der Übeltäter? Oder genauer gesagt: Welche Katze schleppte eine tote Maus an und legte sie vor eine Wohnungstür? Wegen dieser Frage musste in Stockstadt am Main bei Aschaffenburg die Polizei anrücken. Eine Katze hatte am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus das tote Tier vor eine Wohnungstür gelegt. Da dort mehrere Haushalte eine Katze halten, entbrannte nach Angaben der Polizei vom Mittwoch ein heftiger Streit darüber, welche Katze schuld war. Mehrere Hausbewohner gerieten demnach so heftig aneinander, dass eine Polizeistreife kommen und Strafanzeigen wegen Beleidigung aufnehmen musste.

13. Oktober 2021 - 17:30 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Polizei" steht auf einem Streifenwagen. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

