Polizei will Kind helfen und findet Marihuanazuchtanlage

Auf der Suche nach einem an einem Balkon turnenden Kind hat die Polizei in der Oberpfalz eine Marihuanazuchtanlage entdeckt. Passanten hatten die Beamten alarmiert, weil ein drei Jahre altes Kind am Balkongeländer einer Wohnung in Cham herumkletterte, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Ermittler am Donnerstag die Wohnung betraten, fanden sie demnach das Kind wohlbehalten im Inneren - aber auch eine professionelle Zuchtanlage für Marihuana im Schlafzimmer, Drogenzubehör und scharfe Patronen.

14. April 2023 - 11:06 Uhr | dpa

Eine Cannabispflanze blüht. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Cham Gegen den 34 Jahre alte Vater des Kindes werde nun wegen Drogen- und Waffendelikten ermittelt. Die Betreuung des Kindes übernahm in Absprache mit dem Jugendamt vorerst die Großmutter.