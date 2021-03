Polizei warnt vor Betrug mit Impfterminen

Die Polizei in Niederbayern warnt vor einer weiteren Betrugsmasche: Dabei machen die Täter ihren Opfern vor, telefonisch Impftermine zu vergeben. Eine Straubingerin erhielt am Freitag einen Anruf einer ihr unbekannten Frau, die einen Impftermin nannte und zudem persönliche Daten abfragte - unter anderem auch die Kontoverbindung. Wie die Polizei mitteilte, wurde kurz darauf ein vierstelliger Betrag von dem Konto der Straubingerin auf ein Konto in Irland überwiesen.

19. März 2021 - 16:10 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Polizei" auf einem Schild am Gebäude einer Polizeiinspektion. © picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Straubing Die Polizei warnte davor, telefonisch Kontodaten weiterzugeben. Wenn die Behörden Impftermine vergeben, würden sie niemals nach der Kontoverbindung fragen. Bei der Polizei in Niederbayern seien inzwischen mehrere Betrugsfälle dieser Art bekannt. © dpa-infocom, dpa:210319-99-891881/2