Polizei verstärkt Grenzkontrollen im Kreis Tirschenreuth

Die Polizei will nach eigenen Angaben ihre Kontrollen im Landkreis Tirschenreuth entlang der Grenze zu Tschechien ausweiten. Der Fokus liege auf der Einhaltung der Einreisequarantäneverordnung und der Corona-Einreise-Verordnung, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei Verstößen drohen demnach Bußgelder in Höhe von bis zu 25 000 Euro.

05. Februar 2021 - 13:49 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. © Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Tirschenreuth Vor allem Berufspendler, die wegen ihrer Arbeit aus Tschechien nach Deutschland einreisen, würden kontrolliert. Dabei gehe es um den Nachweis eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Der Test kann auch vor Ort direkt nach dem Grenzübertritt durchgeführt werden. Zudem werde das Einkaufsverhalten der Grenzgänger geprüft. Diese dürften in Deutschland nur auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Rückweg einkaufen. Die Polizei verweist darauf, dass Deutsche, die nach Tschechien zum Tanken oder Einkaufen fahren, anschließend einer mindestens zehntägigen Quarantänepflicht unterliegen. Im Landkreis Tirschenreuth lag die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern - die Sieben-Tage-Inzidenz - am Freitag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 363,7. © dpa-infocom, dpa:210204-99-305530/4