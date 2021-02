Polizei vermutet Brandstiftung in unbewohntem Haus

Beim Brand eines Hauses in der Oberpfalz ist am Donnerstagmorgen ein Schaden in Höhe von 165 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Wohnhaus in Pentling sei seit mehreren Jahrzehnten unbewohnt, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude im Vollbrand. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus.

25. Februar 2021 - 16:19 Uhr | dpa

Einsatzwagen der Feuerwehr. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Pentling © dpa-infocom, dpa:210225-99-592954/2