Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt mit Sattelzug

Den richtigen Riecher gehabt: Einsatzkräfte der Polizei haben einen sich verdächtig verhaltenden Lastwagenfahrer von einer Fahrt mit rund zwei Promille intus abgehalten. Eine zivile Streife beobachtete den 47-Jährigen am Montagmorgen, weil dieser betrunken auf der Rastanlage der Autobahn 93 bei Windischeschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) herumlief, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

18. Juli 2023 - 09:59 Uhr | dpa

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Windischeschenbach Zuvor hatte er den Beamten gesagt, er habe sich mit Freunden gestritten und sei zurückgelassen worden. Den Angaben zufolge entschlossen sich die Einsatzkräfte, ihn wegen dieser unglaubwürdig klingenden Geschichte zu observieren. Als der 47-Jährige sich dann in seinen Sattelzug setzte und losfahren wollte, schritten die Beamten ein.