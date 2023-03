Polizei verhaftet drei Verdächtige nach Prügelattacke

Im Fall eines vor einer Bäckerei in Unterfranken verprügelten Mannes hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Zwei Männer aus Rheinland-Pfalz im Alter von 31 und 33 Jahren sollen das Opfer Ende Februar in Bad Kissingen zusammengeschlagen und ihn dabei schwer am Kopf verletzt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden sollen im Auftrag eines 59-Jährigen aus Arnstein (Landkreis Main-Spessart) gehandelt haben, der den Angaben zufolge wohl einen geschäftlichen Konflikt mit dem Opfer hatte.

Bad Kissingen

Die beiden Angreifer wurden demnach am vergangenen Donnerstag an ihren Wohnorten in Neustadt an der Weinstraße und Germersheim festgenommen. Ihnen wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Das Duo und ihr mutmaßlicher Auftraggeber sitzen den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.

Ihr 40 Jahre altes Opfer war am 24. Februar in der Bäckerei in Bad Kissingen gewesen, um für sein Frühstück einzukaufen. Als er das Geschäft verließ, sprachen ihn laut Polizei zwei Männer an und fragten ihn, ob er Wechselgeld habe. Unvermittelt und ohne Forderungen zu stellen, soll ihm einer der Männer dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer stürzte zu Boden. Die Männer sollen auf den wehrlosen Mann eingetreten haben, anschließend seien sie in einem Pritschenwagen geflüchtet.