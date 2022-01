Polizei überlässt halbnacktem Dieb Hose

Hof

Die Polizei hat einem Dieb in Hof eine gestohlene Hose überlassen, weil er sonst halbnackt gewesen wäre. Der 29-Jährige war zunächst in einer Bäckerei in der oberfränkischen Stadt aufgefallen, weil er eine Ciabatta gestohlen haben soll, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Angestellte hielt den Mann mit ihrem Chef fest, die Polizei rückte an. Der fiel dann die neue Kleidung mitsamt Verkaufsschildern und Sicherheitsetiketten an dem Mann auf.

Der 29-Jährige hatte vorher in einem Geschäft eine Jacke ausprobiert, so die Polizei. Die Verkäuferin verlor ihn dann aber aus den Augen. "Während er die Jacke zurückgab, musste ihm die Hose belassen werden, da er sonst untenherum unbekleidet gewesen wäre", heiß es in der Polizeimitteilung. Wie er das Geschäft am Montag betrat, "beziehungsweise was mit seinem ursprünglichen Beinkleid geschah", konnte nicht geklärt werden. Er muss sich nun wegen zwei Ladendiebstählen verantworten - das Geld für die Hose ist er dem Geschäft schuldig. Hose und Jacke kosteten zusammen etwa 80 Euro.